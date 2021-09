Ue: premier greco, la Turchia abbandoni il suo atteggiamento aggressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia deve abbandonare il suo atteggiamento aggressivo nei confronti di Grecia e Cipro. Lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis durante la conferenza Eu Med 9 ad Atene. La conferenza segna l’impegno dei Paesi del Mediterraneo nel coordinarsi contro il cambiamento climatico. Tuttavia, l’occasione ha dato modo al premier greco di mandare un messaggio alla Turchia. “E’ un altro fattore che evidenzia il bisogno di un’autonomia strategica per l’Europa”, ha detto Mitsotakis. La dichiarazione adottata durante Eu Med 9 è chiaramente contro le minacce ibride, come la strumentalizzazione dei migranti. A proposito di pandemia, Mitsotakis ha detto che occorre convincere chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi perché l’attività economica e sociale non può essere sospesa. “L’ottavo summit di Eu Med 9 è un fatto. Nella città in cui è nata la democrazia ora la si richiama a rinascere davanti alle sfide dell’autoritarismo e del populismo. Dobbiamo proteggere la pace nel Mediterraneo e le sue acque”, ha detto il premier greco. “I catastrofici incendi di quest’estate non hanno lasciato nessun Paese del Mediterraneo incolume e i Paesi settentrionali sono stati colpiti da inondazioni mortali. Ci stiamo coordinando per proteggere le nostre foreste e i nostri mari”, ha continuato il premier. (Gra)