Americhe: al via domani il VI vertice Celac, assente l'argentino Fernandez (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano non fa mistero della sua contrarietà alla condotta adottata dall'ex ministro degli Esteri dell'Uruguay nella gestione dell'Osa. Dopo l'uscita dichiarata dal presidente Nicolas Maduro, Città del Messico si era opposta all'ingresso di un rappresentante del governo "ad interim" di Juan Guaidò a nome del Venezuela, avallato in prima battuta dal segretario generale e solo dopo ratificato dal Consiglio permanente. E ancora più veementi sono state le critiche al ruolo attribuibto all'Osa nella crisi politica che ha colpito la Bolivia a fine 2019. A marzo di quest'anno, la dichiarazione congiunta resa al termine della visita del presidente della Bolivia, Luis Arce, in Messico metteva l'accento proprio sulla necessità che l'Osa non intervenisse "negli affari interni degli stati membri" rimanendo nei confini dei propri limiti istituzionali. Di più, il Messico esorta l'Osa a "rispettare la volontà del popolo boliviano e della democrazia" ed entrambi i paesi condividono la volontà di "non tollerare ingerenze negli affari interni dei paesi". (segue) (Mec)