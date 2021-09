Americhe: al via domani il VI vertice Celac, assente l'argentino Fernandez (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del viaggio è stata confermata da fonti della presidenza argentina adducendo impegni legati alla preparazione delle misure economiche che verranno presentate nei prossimi giorni. L'annuncio arriva tuttavia nel pieno della profonda crisi tra il presidente e la sua vice, Cristina Fernandez Kirchner, nata all'indomani della sconfitta incassata dalla coalizione di governo alle primarie legislative di domenica, una sorta di prova generale delle legislative in programma il 14 novembre. In Messico, Fernandez avrebbe dovuto ricevere dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador la guida semestrale della Celac, obiettivo per il quale Buenos Aires ha nei mesi scorsi portato avanti un'intensa campagna diplomatica. (segue) (Mec)