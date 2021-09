Brasile: 140 brasiliani fermati mentre attraversavano illegalmente confine tra Messico e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo formato da 140 brasiliani è stato individuato mentre tentava di entrare illegalmente negli Stati Uniti attraverso il confine con il Messico. I brasiliani sono stati individuati grazie all'uso di telecamere di sicurezza e sono stati poi arrestati dagli agenti della polizia di frontiera del dipartimento di Yuma, come confermato dallo stesso comandante della polizia locale, Chris T. Clem, sul proprio profilo Twitter. Tra ottobre 2020 e agosto 2021 di quest'anno, 46.410 brasiliani sono stati arrestati per aver attraversato illegalmente il confine meridionale degli Usa dal Messico, un numero record, secondo i dati dell'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere. Solo ad agosto, 9.098 hanno tentato di entrare in Usa illegalmente. (segue) (Brb)