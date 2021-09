Diritti umani: Farnesina, istituita Commissione nazionale per lo studio e lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituita con decreto la Commissione nazionale per lo studio e lo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario. Lo rende noto la Farnesina. La Commissione, costituita da rappresentanti del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del ministero della Giustizia, del ministero della Difesa e della Croce Rossa Italiana, ha tra i propri compiti istituzionali quello di contribuire allo studio del Diritto internazionale Umanitario, di promuovere iniziative finalizzate alla sua più ampia diffusione e applicazione e di facilitare il coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte e organismi della Società civile. L’istituzione della Commissione conferma la particolare sensibilità dell’Italia per le tematiche di Diritto Internazionale Umanitario, in linea con la sua lunga tradizione di difesa e salvaguardia dei diritti e della sicurezza dei civili in situazioni di conflitto armato, con particolare attenzione alle persone appartenenti alle categorie più vulnerabili. Il Presidente e i membri della Commissione, designati in base alla loro esperienza e alle loro competenze specifiche, sono chiamati a valorizzare una materia particolarmente delicata e in continua evoluzione che sta acquisendo un crescente rilievo nel contesto internazionale, rappresentando l’Italia anche nei consessi internazionali ad essa dedicati.(Com)