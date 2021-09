Covid: Corbetta (Lega), chiude l'hub vaccinale di Besana Brianza (Mb)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della vaccinazione massiva anti Covid-19, che vede la Lombardia al primo posto in Italia per numero e percentuale di vaccinati, chiude i battenti l'hub di Besana Brianza (MB)."Un grazie di cuore – dichiara il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta – a chi in questi mesi si è prodigato affinché tutto si svolgesse regolarmente e in maniera efficace. Volontari della Protezione Civile, l'Amministrazione Comunale, i volontari e i medici del Cisom e quelli di medicina generale, gli Alpini, i volontari civici, il personale medico, infermieristico e amministrativo della Asst, il medici del Consulto Formativo Brianza, la Polisportiva Besanese: in altre parole tutti coloro che hanno contribuito a rendere il Centro Vaccinale di Besana Brianza un successo". "In questo centro sono state somministrate 110 mila dosi a 60 mila persone senza mai registrare disservizi o difficoltà rilevanti". "L'hub besanese, la cui realizzazione abbiamo fortemente voluto fin dall'inizio, è stato il punto di riferimento vaccinale più importante di questo territorio, fondamentale per superare la fase di emergenza pandemica attraverso le vaccinazioni" conclude Corbetta. (Com)