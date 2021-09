Afghanistan: Consiglio sicurezza Onu rinnova mandato missione Unama per sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha votato all'unanimità un progetto di risoluzione che rinnova il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama). Lo ha annunciato dopo il voto l’ambasciatrice dell’Irlanda alle Nazioni Unite, Geraldine Byrne Nason. "Il risultato della votazione è il seguente: la bozza di risoluzione ha ricevuto 15 voti a favore. La bozza di risoluzione è stata adottata all'unanimità", ha affermato la Byrne Nason. Il documento, redatto da Estonia e Norvegia, rinnova di sei mesi l'attuale mandato dell'Unama, in scadenza il 17 settembre. Nella risoluzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede a tutte le parti all'interno dell'Afghanistan e oltre a garantire la sicurezza e la libertà di movimento del personale Onu e delle organizzazioni umanitarie in tutto il paese. Inoltre, il Consiglio di sicurezza chiede al segretario generale delle Nazioni Unite di presentare un rapporto entro il 31 gennaio 2022 sulle raccomandazioni del mandato dell'Unama considerando i recenti sviluppi in Afghanistan e di informare il Consiglio sulla situazione nel paese ogni due mesi fino alla scadenza del mandato della Missione il 17 marzo.(Nys)