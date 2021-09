Ue: premier sloveno Jansa, nostro ingresso in Eu Med avviene in momento speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza della Slovenia nel consesso dei Paesi dell'Eu Med 9 avviene in un momento speciale per il Paese, che detiene attualmente la presidenza di turno dell'Ue. Lo ha detto il premier sloveno Janez Jansa nelle dichiarazioni conclusive dei lavori del summit Eu Med 9 che si è tenuto oggi ad Atene. "E' un grande onore essere qui insieme alla comunità Eu Med 9. È un momento speciale per noi perché l'allargamento (della comunità Eu Med) avviene nel momento cruciale della nostra presidenza Ue", ha detto Jansa aggiungendo che nella giornata di oggi i rappresentanti dei Paesi partecipanti hanno discusso di questioni di importanza strategica per l'Unione stessa. "Secondo me la questione più importante è l'autonomia strategica dell'Europa", ha detto Jansa. Il premier sloveno ha infine sottolineato che la Slovenia è un Paese mediterraneo e cercherà anche in questo formato di tenere fede al motto che ha scelto per la sua presidenza di turno dell'Ue: "Insieme, resiliente, Europa". (Gra)