Etiopia-Usa: premier Ahmed a Biden, lettura internazionale del conflitto nel Tigrè è fuori contesto

- La comunità internazionale si è interessata di quanto sta accadendo nel Tigrè etiope "per le ragioni sbagliate", castigando solo il governo di Addis Abeba e non i "terroristi" del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), con una lettura parziale e fuori contesto dell'accaduto. Lo scrive il primo ministro etiope Abiy Ahmed nella lettera aperta all'attenzione del presidente Usa Joe Biden, nel giorno in cui l'inquilino della Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo che autorizza la sua amministrazione ad imporre sanzioni agli autori di crimini di guerra nel Tigrè. "Sfortunatamente, mentre il mondo intero ha rivolto gli occhi all'Etiopia e al governo per tutte le ragioni sbagliate, non è riuscito a rimproverare apertamente e severamente il gruppo terroristico (Tplf) nello stesso modo in cui ha castigato il mio governo", scrive il premier, per il quale "i molti sforzi che il governo etiope ha intrapreso per stabilizzare la regione e rispondere ai bisogni umanitari in un ambiente ostile creato dal Tplf sono stati continuamente travisati". Ahmed punta il dito contro le "crescenti ed indebite pressioni" che si sono accumulate negli ultimi mesi sull'Etiopia, un paese "in via di sviluppo, con un potenziale illimitato di prosperità": questa pressione "ingiustificata", scrive il premio Nobel per la Pace, è stata caratterizzata da un sistema "a due pesi e due misure" e "radicata in una distorsione orchestrata di eventi e fatti sul campo per quanto riguarda le operazioni sullo stato di diritto dell'Etiopia nella regione del Tigrè". (segue) (Res)