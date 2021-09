Etiopia-Usa: premier Ahmed a Biden, lettura internazionale del conflitto nel Tigrè è fuori contesto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di amico di lunga data, alleato strategico e partner per la sicurezza (degli Usa) - prosegue Ahmed - la recente politica degli Stati Uniti "contro il mio paese non è solo una sorpresa per la nostra orgogliosa nazione, ma evidentemente supera le preoccupazioni umanitarie". Ahmed fa quindi riferimento alle passate azioni del Tplf, partito al potere nella regione del Tigrè fino all'avvio del conflitto e che il premier accusa di aver ripetutamente violato diritti umani, civili e politici della popolazione: "la soppressione del dissenso politico, le eclatanti violazioni dei diritti umani, gli sfollamenti, il soffocamento dei diritti democratici e la presa delle istituzioni statali tramite l'esaltazione di un piccolo gruppo che ha governato un paese di milioni di persone senza responsabilità per 27 anni è stata accolta con poca o nessuna resistenza di varie nazioni occidentali, compresi gli Stati Uniti". Per il premier, il periodo 2015-2018 "ha segnato il risveglio dell'Etiopia", una fase nella quale il Tplf è stato a suo parere "deposto dal potere in una rivolta popolare" e che tuttavia ha mutato comportamento. "Ora, la cricca criminale distruttiva, abile nella propaganda e nel rigirare a suo favore i diritti umani internazionali e le macchinazioni della democrazia, grida al lupo mentre non lascia nulla di intentato nella sua missione di distruggere una nazione con più di 3mila anni di storia", prosegue Ahmed, che definisce "un'allucinazione" la visione dei tigrini e accusa i paesi occidentali di legittimarla. "La storia registrerà che il periodo turbolento orchestrato che l'Etiopia sta attraversando in questo momento è stato giustificato da alcuni politici occidentali e istituzioni globali con il pretesto dell'assistenza umanitaria e del progresso della democrazia", sferza Ahmed. Il premier conclude quindi con un commento sulla recente elezione di Biden, vissuta a suo dire da molti etiopi ed africani "con ottimismo". "Questo ottimismo è stato radicato nella convinzione che una nuova linfa per le relazioni Africa-Usa si materializzerà nel 2021 e che la sua Presidenza introdurrà il rispetto della sovranità delle nazioni africane e consoliderà partenariati basati sulla crescita reciproca e una lettura approfondita del contesto", ha concluso. (Res)