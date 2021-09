Iran: ministro Esteri iraniano ringrazia Mosca per sostegno ad adesione Sco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, durante un incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha ringraziato la parte russa per aver sostenuto l'ingresso di Teheran nell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). È quanto affermato dal ministro iraniano su Twitter. "A margine del vertice della Sco, ho parlato con Lavrov e ho ringraziato lui e Putin per aver sostenuto l'idea dell'adesione dell'Iran alla Sco", ha dichiarato. In precedenza Amirabdollahian, ha annunciato che il documento di adesione permanente della Repubblica Islamica dell'Iran all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) è stato approvato dai leader degli Stati membri della Sco. “Con piena soddisfazione, il documento di adesione permanente della Repubblica Islamica dell'Iran all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Dushanbe, capitale del Tagikistan, è stato approvato dai leader degli Stati membri della Sco alla presenza del presidente iraniano Seyyed Ebrahim Raisi”, ha dichiarato il ministro in una nota. (segue) (Res)