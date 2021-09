Golfo: storico un “incontro amichevole” tra leader di Arabia saudita, Qatar ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fotografia destinata a diventare iconica sta facendo il giro dei principali siti e social media arabi. L’immagine, diffusa su Twitter da Bader al Asaker, direttore dell'ufficio del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, mostra i volti sorridenti di tre importanti leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti in maniche corte e pantaloncini: un abbigliamento informale che potrebbe far storcere il naso ai più conservatori, in particolare in Arabia saudita e Qatar dove è diffuso l’Islam di matrice wahabita. Si tratta dell’emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad (41 anni), del principe ereditario Mohammed bin Salman (36 anni) e dello sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan (51 anni), consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati. L’incontro “amichevole” ha avuto luogo in una non meglio precisata località del Mar Rosso ha detto Al Asaker. La diffusione di un’immagine di questo tipo sarebbe stata impensabile fino a poco più di nove mesi fa, quando Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati Arabi Uniti hanno avviato con la dichiarazione di Al Ula lo scorso 5 gennaio una normalizzazione delle relazioni con il Qatar dopo l’embargo imposto nei confronti di Doha nel giugno 2017. (Res)