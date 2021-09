Editoria: Moles, fondamentale investire su vera innovazione e buona e corretta informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "è fondamentale, in particolare per il nostro Paese, investire su quello che può essere il nostro futuro: la vera innovazione, la buona e corretta informazione, la digitalizzazione e l’accompagnamento di tutto un settore, che è quello del mondo editoriale, che non è fatto soltanto dai giornali, ma da persone". Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, durante il "Luiss global fellowship", a Roma. "Ci siamo trovati di fronte ad una crisi di sistema, che non nasceva oggi, ma che la crisi pandemica, sociale ed economica ha accentuato notevolmente. La prima esigenza che ho ritenuto fondamentale è stata quella di cercare di sostenere il più possibile, per quanto possibile, l’intera filiera del sistema editoriale perché ritengo sia l’unico modo affinché chi riesce a sopravvivere può investire domani. Per investire domani c’è, però, bisogno di fare sistema", ha aggiunto Moles. (Rin)