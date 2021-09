Disabili: Stefani, collaborazione decisiva per giusti interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge quadro sulla disabilità inserita nel Pnrr, cui stiamo lavorando, pone al centro la persona, che deve diventare protagonista del proprio progetto di vita. E solo con il coinvolgimento di tutti i soggetti possiamo prendere le giuste decisioni e analizzare le singole criticità". Lo scrive su Facebook la ministra per la Disabilità Erika Stefani. "Ringrazio quindi l’Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, che ho incontrato oggi a Milano, per il contributo che sta offrendo e per averci rappresentato proposte e segnalazioni. Un grazie anche all’assessore Stefano Bolognini, e a Deborah Giovanati e Andrea Ferretti di Peba Onlus", aggiunge. (Rin)