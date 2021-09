Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell'immobiliare Evergrande, sopraffatto da debiti stimati in oltre 300 miliardi di dollari, rischia di trascinare nel baratro anche banche e istituti di credito in caso di default, uno scenario che appare sempre più probabile. La società è in continuo ribasso sui mercati e detiene attualmente il titolo di "gruppo più indebitato al mondo". Nell'ultima settimana, piccoli e grandi investitori hanno dato voce sul web al proprio scontento, e le manifestazioni di protesta presso le sedi nazionali della compagnia si sono svolte in un clima di crescente tensione, che ha richiesto ripetuti interventi da parte della polizia. Quanti hanno accordato la propria fiducia al colosso immobiliare chiedono un immediato risarcimento dei debiti, mentre il governo e i vertici finanziari del Paese sono impegnati a evitare un fallimento potenzialmente disastroso. (segue) (Cip)