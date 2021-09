Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il timore diffuso a Pechino è che il possibile default di Evergrande non investirà esclusivamente il settore immobiliare, ma trascinerà nel baratro anche banche e istituti di credito. Lo sostiene, per esempio, l'agenzia di credito statunitense Fitch Ratings, secondo cui il fallimento produrrebbe effetti negativi a cascata sulle banche, dal momento che queste detengono quasi 90 miliardi di dollari del debito contratto dal colosso di Shenzhen. Minaccia che suona sempre più concreta da quando il ministero cinese dell'Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano-rurale ha comunicato lo scorso 15 settembre che la società non riuscirà a sanare gli interessi sui propri prestiti. (segue) (Cip)