Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario (3)

- Nel frattempo il settore immobiliare manifesta già preoccupanti segnali di crisi: il valore delle vendite delle case è crollato del 20 per cento rispetto a un anno fa, come emerge dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Tra luglio e agosto il prezzo delle nuove case in 70 città del Paese è salito di soli 0,16 punti percentuali, il ritmo più basso registrato quest’anno, mentre i prezzi sul mercato secondario sono calati per la prima volta da febbraio 2020. Le difficoltà delle aziende del settore immobiliare sono acuite dalla stretta stabilita dalle autorità politiche negli ultimi mesi. A luglio il governo ha infatti deciso di aumentare i tassi dei mutui nelle principali città, ha promesso di accelerare lo sviluppo dell’edilizia pubblica e si è mobilitato per rafforzare i controlli sui colossi privati e sulle regole per l’acquisto delle case. (segue) (Cip)