Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario (5)

- Lo scorso giugno, l'azienda ha mostrato le prime cautele nelle proprie operazioni finanziarie, accantonando un fondo di 1,75 miliardi di dollari per rimborsare le obbligazioni in scadenza e per pagare gli interessi su tutte le altre denominate in dollari. Una misura che ai tempi ha destato piccole preoccupazioni negli investitori, ma che in generale non è riuscita a compromettere la generale fiducia accordata alla società: nello stesso periodo, il valore delle azioni sulla borsa di Hong Kong ha infatti visto un incremento dell'1,5 per cento. La società è tornata a far parlare di sé il mese successivo, quando la China Chengxin (Ccic) - la più grande agenzia di rating nazionale - si è detta preoccupata per la salute finanziaria del colosso, al centro di voci che lo volevano protagonista del tardivo rimborso di alcune fatture commerciali e della sospensione di due progetti di vendita. Un'accusa di stupro a carico del dirigente Chen Fen e l'invito a comparire in tribunale per difendersi dalle accuse hanno riportato Evergrande agli onori della cronaca il mese successivo. (segue) (Cip)