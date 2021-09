Cina: il possibile default di Evergrande rischia di trascinare nel baratro il settore bancario (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le recenti consultazioni con esperti legali e finanziari, la società ha annunciato lo scorso martedì di non aver compiuto significativi progressi nell'arginare la crescente fuga di investitori e, in quella che sembra una mossa quasi disperata, la "Cnn" ha oggi reso noto il tentativo della società di vendere i propri uffici a Hong Kong, dal valore di 1,6 miliardi di dollari. In merito al proprio futuro, Evergrande di recente ha tentato di rassicurare gli investitori attraverso il proprio sito web circa l'ipotesi di fallimento, giudicando la notizia di una ristrutturazione "completamente falsa". Di tutt'altra opinione sono gli analisti consultati dalla "Cnn", che prevedono un decisivo intervento statale in caso di aumento del rischio di default. Mark Williams, a capo del dipartimento di economia asiatica presso l'istituto Capital Economics di Londra, ritiene probabile un'iniezione di liquidità da parte della Banca popolare cinese. In questo modo, il governo invertirebbe però la politica adottata negli ultimi mesi, volta a mettere sotto controllo il settore privato per “evitare l’espansione disordinata del capitale”. (Cip)