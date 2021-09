Ue: Macron, siamo convinti dell'importanza di rafforzare sovranità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nostro contesto geopolitico siamo tutti convinti dell'importanza di rafforzare la sovranità europea sul piano economico, climatico, tecnologico, strategico e militare. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza Eu Med 9 ad Atene. Macron ha sottolineato l'importanza di prendere in considerazione "la ricomposizione del mondo, la realtà delle nostre minacce", in particolare quelle terroristiche, i "giochi di alleanze e trarre tutte le conseguenze di quello che dobbiamo fare per noi". Sulla questione libica siamo "strettamente coordinati", ha detto il capo dello Stato francese, spiegando che il vertice del 12 novembre sarà "pilotato" dagli europei. Sull'agenda climatica, Macron ha affermato che c'è "un'ambizione comune" ricordando che sono stati presi degli "impegni in materia di biodiversità per un Mediterraneo esemplare nel 2030". (Gra)