Imprese: Caltagirone sale ancora in Generali, acquistate 530 mila azioni

- Nuovo acquisto di azioni da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, che continua ad arrotondare la sua quota in Generali di cui è secondo azionista dopo Mediobanca. Borsa Italiana ha segnalato tre internal dealing con cui l’imprenditore romano, attraverso le società Fgc Spa, Pantheon 2000 Spa e Gamma Srl, ha acquistato un totale di 530 mila azioni, incrementando la quota detenuta nel Leone di Trieste dal 6,13 al 6,16 per cento circa. Le operazioni sono state effettuate in data 15 settembre.(Rin)