Ue: premier croato Plenkovic, le radici della nostra civiltà sono nel Mediterraneo

- Le radici della civiltà croata risiedono nel Mediterraneo. Lo ha dichiarato il premier croato Andrej Plenkovic nella conferenza stampa che ha chiuso i lavori dell'Eu Med 9 tenuti oggi ad Atene. "Mi fa piacere poter essere qui e ringraziarvi personalmente per aver accettato la Croazia insieme con la Slovenia in questo importante gruppo di membri dell'Ue che appartengono al Mediterraneo. La Croazia è un paese adriatico che affonda le proprie radici nella civiltà nel Mediterraneo. Siamo impegnati a incrementare la nostra cooperazione non solo attraverso un intenso dialogo politico ma anche rafforzando le nostre relazioni economiche e culturali", ha dichiarato Plenkovic. Il premier croato ha poi rivolto un ringraziamento speciale all'omologo greco con cui ha avuto oggi un colloquio bilaterale a margine. Plenkovic ha ricordato l'aiuto offerto dalla Grecia in occasione del terremoto che ha colpito la Croazia a dicembre, ricambiato da Zagabria nel corso dell'emergenza incendi che ha colpito la Grecia quest'estate. (Gra)