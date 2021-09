Lavoro: Catalfo (M5s), da Ue via libera a esonero contributivo per assumere giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima legge di Bilancio "ho voluto fortemente inserire una decontribuzione triennale al 100 per cento (quattro anni al Sud) per le imprese che nel 2021 e nel 2022 assumono giovani. Ieri dalla Commissione europea è arrivato il via libera alla possibilità di ottenere questo esonero". Lo scrive su Twitter la senatrice del M5s ed ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Esso è valevole sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato - aggiunge -. I giovani sono una grande risorsa per l’Italia, renderli protagonisti della sua rinascita è un nostro preciso dovere". (Rin)