Covid: 4.552 nuovi casi, tasso di positività all'1,6 per cento

- Scende il numero dei contagi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.552 nuovi casi rispetto ai 5.117 di ieri. I decessi, invece, sono stati 66, uno in meno rispetto a ieri, per un totale di 130.233 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sulla diffusione del coronavirus del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 284.579 mentre ieri erano stati 306.267. Il tasso di positività scende perciò dall'1,7 per cento di ieri all'1,6 per cento di oggi. I ricoveri ordinari sono stati 3.989 (29 in meno rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 525, sei in meno rispetto alla precedente rilevazione, con 34 ingressi del giorno, come ieri. In totale dall'inizio della pandemia i casi salgono a 4.627.699. I dimessi/guariti sono 6.549 in più, per un totale di 4.383.195). Gli attualmente positivi sono 2.071 in meno (114.271 in tutto). In isolamento domiciliare ci sono 109.757 persone, con una riduzione di 2.036 unità. A livello territoriale, la regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (602). Seguono la Toscana (494), la Campania (477) e l'Emilia Romagna (473).(Rin)