Roma 2021: Di Egidio (CC), riapriamo e valorizziamo via del Mandrione

- "È semplicemente incredibile che da tre anni via del Mandrione sia chiusa e che un quartiere sia stato lasciato senza collegamenti, senza servizi senza illuminazione adeguata e, tenetevi forte, senza fognature per oltre 1000 giorni". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, candidato Presidente del VII Municipio per la lista civica Calenda. "Da Presidente del VII Municipio nei primi 100 giorni voglio riaprire e valorizzare via del Mandrione con un percorso archeologico ciclo-pedonale, finalmente ben illuminato, che racconti la storia di un quartiere storico del nostro Municipio. È finito il tempo degli alibi. Basta occasioni perse, è il momento della buongoverno e della competenza. È ora di Carlo Calenda sindaco". (Com)