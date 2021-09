Roma 2021: Casu (Pd), possiamo vincere la battaglia per far rinascere città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possiamo vincere la battaglia per far rinascere Roma. "Oggi è un giorno importante per Roma. Grazie al lavoro della Prefettura, delle forze dell'ordine, della Regione Lazio, dell'Ater, delle associazioni di cittadini impegnati ogni giorno per la legalità e nella lotta contro tutte le mafie da Tor Bella Monaca arriva una notizia che la città che lotta contro i clan attendeva da tempo". Lo dichiara Andrea Casu, candidato Pd alle elezioni suppletive per la camera dei Deputati nel Collegio 11 Primavalle nel corso di un'intervista a Radio Immagina. "Un risultato che ci rende orgogliosi, ma che è solo la prima parte della nostra battaglia. Ora, gli spazi sottratti alla criminalità dovranno essere messi nella disponibilità della comunità e delle donne e degli uomini che ne hanno diritto - continua Casu -. Il diritto alla casa è infatti una delle grandi questioni della Capitale. Tutti i giorni, a Primavalle e in tutti i quartieri del Collegio in cui sono candidato, mi confronto con situazioni di emergenza abitativa, disagio e abbandono. Non solo. Non c'è luce nelle strade, i residenti fanno slalom tra i rifiuti, la mobilità è congestionata a tutte le ore. Non è più tollerabile. Noi vogliamo continuare a lavorare insieme alla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti per trovare soluzioni concrete ai problemi dei romani che le destre si limitano a elencare e cavalcare, sempre dalla parte dei più fragili, del tessuto sociale maggiormente esposto e che più ha pagato il prezzo della drammatica crisi economica causata dall'emergenza sanitaria - aggiunge Casu -. Con umiltà, al fianco di Enrico Letta e grazie al lavoro di Roberto Gualtieri e tutte le forze politiche e sociali e di tutte le candidate e candidati del centrosinistra, possiamo vincere la battaglia per far rinascere Roma e l'Italia", conclude. (Com)