Green pass: Forte (Lirico e Nazionale), al pubblico dello spettacolo piace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prevendita di 'Pratty Woman' ci dice che il green pass piace". Lo sostiene Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di 'Stage Entertainment' e direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano che in queste settimane ha anche lanciato la piattaforma social 'heArt', dedicata a ogni forma d'arte e agli artisti. "Dal 28 settembre all'8 gennaio – prosegue Matteo Forte – al teatro Nazionale andrà in scena il musical 'Pretty Woman': la prevendita, con oltre 10 mila biglietti venduti, sta facendo registrare un buon successo. A testimonianza che il pubblico ha tanta voglia di tornare ad assistere agli spettacoli 'in presenza' con il green pass che diventa uno strumento fondamentale per garantire sicurezza". (Com)