Brasile: covid, Rio de Janeiro autorizza eventi con fino a 500 persone in spazi aperti

- Il municipio della città di Rio de Janeiro, in Brasile, autorizzerà a partire da oggi lo svolgimento di eventi pubblici, in spazi aperti, con la presenza di fino a 500 persone. La misura è contenuta in un decreto che allenta anche altre restrizioni adottate per contenere la pandemia di coronavirus. La misura autorizza la presenza del pubblico negli stadi e nei palazzetti dello sport, purché in possesso di certificato di vaccinazione completo (con due dosi). In questa prima fase sarà concesso solo 50 per cento della capacità occupata. In pratica, se i principali stadi della città ricevessero il 50 per cento del pubblico, il Maracana (che ospita le partite di Flamengo e Fluminense) potrebbe ricevere fino a 39mila persone a partita, il Nilton Santos (stadio del Botafogo) 23mila tifosi e il Sao Januario (stadio del Vasco da Gama), 10 mila persone. (segue) (Brb)