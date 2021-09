Brasile: covid, Rio de Janeiro autorizza eventi con fino a 500 persone in spazi aperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto conferma tuttavia la chiusura di discoteche e night club fino a che la popolazione della città di Rio sia vaccinata almeno per il 65 per cento (con le due dosi di vaccino). Gli altri locali continueranno a ricevere pubblico per massimo il 50 per cento della loro capacità. Dal 15 di settembre per frequentare palestre, piscine, cinema, musei, stadi, teatri e altri luoghi pubblici sarà necessario mostrare il certificato di avvenuta vaccinazione, con almeno una dose di vaccino. (segue) (Brb)