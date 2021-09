Brasile: covid, Rio de Janeiro autorizza eventi con fino a 500 persone in spazi aperti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data di oggi, 17 settembre, il municipio di Rio ha l'80,8 per cento della popolazione vaccinata con almeno una dose, mentre il 47,9 per cento ha ricevuto anche la seconda dose. La percentuale di vaccinati, considerando la popolazione dai 12 anni in su obiettivo della campagna vaccinale, è di 94,3 per cento con la prima dose e 55,7 per cento con anche la seconda dose. In ultimo, considerando la popolazione maggiorenne, il 98,6 per cento ha già ricevuto la prima dose e il 60,9 per cento ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. (Brb)