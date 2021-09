Roma: De Santis (M5s), il Pd si ricorda dell'anagrafe solo in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Constatiamo che il Partito Democratico si ricorda dei servizi anagrafici e di stato civile solo quando c’è bisogno che i cittadini ritirino le schede elettorali, visto che fino all’avvento della Giunta di Virginia Raggi, nessun’amministrazione si era mai preoccupata seriamente di destinare risorse umane e tecnologiche a questo settore dell’amministrazione dove, peraltro, i dipendenti avevano subito, per il tramite dello stesso Pd, l’applicazione di condizioni contrattuali capestro". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. "Da quando siamo arrivati abbiamo destinato 100 nuove unità di personale agli sportelli anagrafici, cosa mai avvenuta in precedenza. Inoltre, abbiamo potenziato i servizi online per alleggerire gli uffici, fatto convenzioni con le edicole romane per consentirgli il rilascio dei certificati anagrafici e approvato un piano assunzionale che prevede l’entrata in servizio di nuovo personale da formare come ufficiale d’anagrafe e stato civile anche attraverso la nuova scuola di formazione, risorse appena selezionate, con il concorso dello scorso mese di giugno.La nostra pianificazione di nuovi investimenti nelle infrastrutture tecniche per i servizi anagrafici, insieme a quelli nelle risorse umane, è una programmazione seria che guarda al futuro e, non miopemente concentrata solo sul periodo elettorale, periodo in cui ci si ricorda per successivamente dimenticare”. (Com)