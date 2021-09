Regno Unito: Covid, annunciate le nuove regole per i viaggi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tamponi molecolari obbligatori saranno sostituiti nel Regno Unito da test rapidi per i vaccinati e il cosiddetto "sistema a semaforo" sarà sostituito con una classificazione più semplificata. Queste le nuove regole per i viaggi internazionali in materia di Covid, che entreranno in vigore nel Paese dalle 4 di mattina del 4 ottobre prossimo, secondo quanto riportato dall'emittente radio televisiva "Sky News". Il governo ha detto che i test molecolari che fino ad ora obbligatori per entrare nel Paese, saranno sostituiti dai più economici tamponi antigenici, prenotabili per il secondo e l'ottavo giorno di ritorno nel Regno Unito. Non sarà inoltre più necessario effettuare un tampone prima di partire, informa il ministro dei Trasporti Grant Shapps. Inoltre, il sistema "a semaforo" che prevedeva la ripartizione in liste di colori diversi in base al livello di contagi da coronavirus dei Paesi stranieri sarà modificato, ovvero non esisterà più la lista "ambra" ma solo quella rossa. Tutto il resto sarà parte della categoria "resto del mondo". Otto nuove destinazioni sono state eliminate dalla lista rossa. Tra queste Turchia, Pakistan e Maldive ma non è ancora stata riferita la lista completa. "Il nuovo sistema di test insieme alle modifiche alle liste viaggi renderanno i viaggi più facili ed economici, permettendo ai viaggiatori di visitare i propri cari o viaggiare per lavoro" ha detto il ministro. (Rel)