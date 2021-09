Milano: gli hub di quartiere tra i finalisti dell'earthshot prize, annunciati oggi dal principe William (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, è stato avviato l'Hub di Lambrate, subito dopo il primo lockdown della primavera 2020, gestito sempre da Banco Alimentare della Lombardia in uno spazio messo a disposizione da Avis Milano e con il contributo di Bcc Milano. Il terzo Hub, al Gallaratese, è gestito da Terre Des Hommes con il contributo di Fondazione Milan. Il prossimo, in fase di progettazione, sarà l'Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare del Corvetto, con la gestione del Banco Alimentare della Lombardia e il contributo della Fondazione Snam; mentre per aprirne un quinto il Comune di Milano ha recentemente avviato il tavolo di coprogettazione. Il progetto coinvolge importanti insegne della grande distribuzione tra cui Lidl Italia, Esselunga, Carrefour, NaturaSi, Erbert, Coop Lombardia, Il Gigante, Bennet e Penny Market. Con Fondazione Cariplo e SogeMi il Comune di Milano ha inoltre lanciato l'iniziativa Foody Zero Sprechi per replicare il modello degli hub anche all'Ortomercato e recuperare il cibo fresco insieme a Banco Alimentare della Lombardia, Recup, Croce Rossa Sud Milanese, Università degli Studi di Milano e molti altri partner in supporto. I vincitori saranno annunciati nella seconda metà di ottobre. (Com)