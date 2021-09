Roma 2021: lista Rf presenta proposte per città ecosostenibile a Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista Roma futura che corre nella coalizione del centrosinistra per Roberto Gualtieri sindaco ha presentato oggi le proposte per trasformare Roma in una Capitale verde. Al centro dell'iniziativa la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la riqualificazione dell'edilizia popolare, il co-housing e le comunità energetiche. Lo riferisce una nota. "Il nostro obiettivo è fare di Roma una grande Capitale green", hanno spiegato il capolista Giovanni Caudo, Marta Bonafoni di Pop e Annalisa Corrado di Green Italia. "È urgente far tornare questa città a essere un luogo in cui si vive bene, con servizi di qualità, una città circolare che dialoga alla pari con le altre Capitali europee - hanno aggiunto -. La sostenibilità di Roma può e deve passare per un nuovo disegno della mobilità e dello spazio urbano, per essere liberi di muoversi in sicurezza, senza essere costretti a usare un mezzo privato e senza inquinare. Prioritario, poi, sarà portare anche a Roma la rivoluzione dal basso delle comunità energetiche e attuare una gestione davvero sostenibile dei rifiuti, propedeutica all'economia circolare". Tre le principali proposte: politiche per incrementare i mezzi pubblici a emissioni zero, tram, metropolitane e treni urbani, sharing ed e-mobility, biciclette e altri mezzi leggeri; sviluppo di infrastrutture per la ciclabilità realizzate all'interno di una visione globale; valorizzazione dei tetti di case, uffici, scuole e attività produttive e le coperture di parcheggi, con progetti per produrre, autoconsumare, condividere, scambiare e accumulare energia da fonti pulite. All'evento hanno partecipato anche la deputata ecologista e componente dell'Ufficio di presidenza di Green Italia Rossella Muroni, le candidate e i candidati della lista Leone Barilli, Valerio Gatto, Susanna Greco, Florestano Pastore, Stefano Sampaolo, Martina Testa e Marco Trimaldi e autorevoli esperte ed esperti del settore. L'iniziativa si è aperta con l'arrivo della Staffetta per Roma 30: cicliste e ciclisti di Roma Futura giunti a Villa De Sanctis da tutti i Municipi per consegnare a Gualtieri il documento sulla mobilità dolce e sostenibile "Roma 30, si cura a piedi e pedali". (Rer)