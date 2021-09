Ue: Bria, Ue deve proporre un proprio modello per il digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che siamo in una fase post pandemica, di nuovi equilibri geopolitici, in cui l’Europa deve fare sua parte e proporre un proprio modello per il digitale". Lo ha detto la presidente del Fondo nazionale innovazione Cassa depositi e prestiti (Cdp), Francesca Bria, premiata con il "Global fellowship" durante il "Luiss global fellowship", a Roma. "Il digitale ha un senso se viene integrato nella trasformazione culturale che dobbiamo fare come società", ha aggiunto Bria. (Rin)