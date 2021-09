Monza: torna "Entra in gioco", evento dedicato a inclusione sociale e scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza torna "Entra in Gioco", l'evento dedicato all'inclusione sociale e scolastica dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Sabato 25 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, alla Cascina del Sole, all'interno del Parco di Monza, sono in programma laboratori, sport e giochi. "L'inclusione passa da un costante lavoro di informazione sul territorio e di coinvolgimento dell'intera comunità, spiega l'Assessore alle Politiche sociali Désirée Merlini che ha promosso l'evento nell'ambito del progetto "Monza Family". “Ciò è reso possibile grazie a un continuo dialogo e a un lavoro di rete e relazioni tra i servizi socio-educativi, le società sportive e le associazioni che si occupano di integrazione sociale e scolastica. La condivisione di progetti, percorsi, best practices e storie è la strada per abbattere tutte le barriere, soprattutto quelle mentali". In questo percorso si inserisce la testimonianza dell'atleta paralimpica Alessia Berra che sarà ospite dell'edizione 2021 di "Entra in Gioco". Nata a Monza, 27 anni, Alessia Berra è affetta da maculopatia e si avvicina al nuoto paralimpico nel 2015. Dopo l'esperienza di Rio de Janeiro 2016, è sul podio a Tokyo 2020 conquistando l'argento nei 100 metri farfalla classe S12. "Quando la forza muore, buttaci il cuore è il motto di Alessia. Ci piacerebbe possa essere anche il nostro perché siamo convinti che tutti con il cuore possano abbattere i propri limiti", sottolinea il Sindaco, Dario Allevi. I partner di "Entra in Gioco" sono: le scuole Pianeta Azzurro, San Luca e Regina Pacis, gli Istituti Comprensivi Foscolo, Bellani, Frank, Zucchi, lo Spazio Inclusione con le scuole Omero, Ardigò e Alfieri e i CDD Gallarana e Silva. (Com)