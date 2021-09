Etiopia: dipartimento di Stato Usa pubblica ordine esecutivo su sanzioni ad autori di crimini di guerra nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato l'ordine esecutivo con il quale il presidente Joe Biden ha autorizzato oggi l'imposizione di sanzioni contro gli autori di crimini di guerra nel Tigrè. Nel quadro delle violenze in corso e dell'aggravarsi della situazione umanitaria, riferisce in un comunicato ufficiale il segretario di Stato Antony Blinken, Biden ha stabilito un nuovo regime di sanzioni in risposta alla crisi. In questo modo, si legge, gli Stati Uniti potranno imporre sanzioni finanziarie a individui ed entità in relazione al conflitto, comprese alle persone ritenute responsabili di minacciare la pace e la stabilità (etiope), di ostacolare l'accesso umanitario, lavorare per un cessate il fuoco o commettere gravi violazioni dei diritti umani. Le persone designate saranno inoltre soggette a restrizioni sui visti. Questo conflitto, scrive Blinken, ha scatenato una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, con più di 5 milioni di persone che necessitano di assistenza, di cui oltre 900mila vivono in condizioni di carestia. "Questo nuovo strumento sottolinea la nostra determinazione a utilizzare ogni strumento appropriato a nostra disposizione per portare sollievo alle persone che soffrono da lungo tempo della regione", ribadisce il documento. (segue) (Com)