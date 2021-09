Etiopia: dipartimento di Stato Usa pubblica ordine esecutivo su sanzioni ad autori di crimini di guerra nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per troppo tempo - prosegue il documento - il governo dell'Etiopia, il governo dell'Eritrea, il governo regionale di Amhara e il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) non sono riusciti a smettere di combattere e ad investire nella diplomazia necessaria per risolvere la crisi in corso. Al contrario, la violenza è aumentata e si è diffusa, e continuano le violazioni dei diritti umani e l'ostruzione all'accesso umanitario. L'Amministrazione statunitense, di concerto con i partner internazionali e regionali, ha utilizzato una serie di strumenti diplomatici. Più di recente, gli Stati Uniti hanno designato come persona sanzionabile il capo di stato maggiore delle forze di difesa eritree (Edf), generale Filipos Woldeyohannes, per le gravi violazioni dei diritti umani commesse dall'Edf in Etiopia. A maggio Washington ha inoltre annunciato una politica di restrizione dei visti per persone responsabili o complici della risoluzione della crisi nel Tigrè. (segue) (Com)