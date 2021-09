Etiopia: dipartimento di Stato Usa pubblica ordine esecutivo su sanzioni ad autori di crimini di guerra nel Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, prosegue Blinken, chiedono al governo etiope e al Tplf di cessare le ostilità in corso e di avviare negoziati per il cessate il fuoco immediatamente e senza precondizioni. I colloqui per raggiungere un cessate il fuoco negoziato dovrebbero portare a un dialogo più ampio per trovare una soluzione politica duratura al conflitto. Le forze eritree dovrebbero ritirarsi immediatamente e in modo definitivo dall'Etiopia. Se le parti adotteranno misure immediate in tal senso, gli Stati Uniti sono pronti a ritardare l'imposizione di sanzioni e a concentrarsi sul sostegno a un processo negoziato, si legge ancora. In assenza di progressi chiari e concreti verso un cessate il fuoco negoziato e la fine degli abusi – così come l'accesso umanitario senza ostacoli agli etiopi che stanno soffrendo – gli Stati Uniti designeranno a breve specifici leader, organizzazioni ed entità nell'ambito di questo nuovo regime di sanzioni. Qualsiasi sanzione imposta sotto questa nuova autorità colpirebbe i responsabili o i complici di azioni o politiche che prolungano il conflitto nel nord dell'Etiopia, ostacolano l'accesso umanitario e un cessate il fuoco o commettono gravi violazioni dei diritti umani. Washington precisa di aver adottato una serie di misure per contribuire a garantire che l'assistenza umanitaria legittima (compresa l'assistenza relativa al Covid-19), nonché gli effetti personali, cibo e medicine continuino a raggiungere il popolo etiope ed eritreo e che le attività delle organizzazioni internazionali e non le organizzazioni governative in Etiopia ed Eritrea possono procedere. L'azione di oggi - conclude - dimostra che gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti appropriati a nostra disposizione per porre fine al conflitto. (Com)