Clima: Michel a Eu Med 9, Mediterraneo più colpito ma chiave di sviluppo

- La regione mediterranea è potenzialmente la più colpita dal cambiamento climatico, ma il Mar Mediterraneo è un polmone di biodiversità per il pianeta e rappresenta un elemento chiave che è legato allo sviluppo economico, alla prosperità e alle capacità di innovazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un video messaggio indirizzato al Summit Eu Med 9 di Atene. "In alcuni dei vostri Paesi quest'estate è stata particolarmente segnata da tragici incendi, con conseguenze dolorose per moltissime famiglie. E questa è la prova che il cambiamento climatico non è qualcosa di teorico o virtuale, ma è molto reale, e ha gravi conseguenze", ha detto. "Quando si tratta di cambiamento climatico, di questo fenomeno di riscaldamento globale, di questo fenomeno di calore, c'è solo una soluzione: dobbiamo attuare la decisione che abbiamo preso insieme, per rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero e attuare le misure previste dal Green Deal che sono fondamentali per trasformare il nostro modello economico e sociale in modo da cambiare il nostro paradigma di prosperità", ha aggiunto. Michel ha sottolineato che si tratta di "una sfida per il pianeta", "per l'umanità" e "per la nostra generazione di europei". "Ma è anche un'opportunità, per innovare, per incanalare l'entusiasmo e la creatività, per riunire le società civili, il settore privato e le giovani generazioni che sono molto impegnate in questa causa", ha continuato. "Sono assolutamente convinto che questa determinazione condivisa all'interno dell'Unione europea sarà essenziale per gettare le basi di una società che possa affrontare questa sfida, e superarla per garantire prosperità e sviluppo", ha evidenziato. (Beb)