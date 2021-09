Roma 2021: Gualtieri, oggi incontro con Arvu, bene loro idee per rilancio polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, proseguendo il mio impegno continuo per confrontarmi con cittadini, associazioni e categorie di Roma, ho potuto incontrare il presidente, Mauro Cordova, e i vertici di Arvu europea, associazione di categoria della polizia locale, da anni impegnata nella tutela degli appartenenti al corpo e nell'individuazione di soluzioni per dare più sicurezza ai cittadini di Roma". Lo dichiara in una nota il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in una nota. "Ho espresso ai vertici di Arvu il mio apprezzamento nei confronti delle idee che mi hanno presentato per il rilancio del corpo di polizia della nostra città. Questa sarà, per noi, una priorità all'interno della nostra azione per il buon governo di Roma - aggiunge Gualtieri -. In particolare, ho apprezzato le idee sul completamento dell'organico del corpo, con nuove procedure e nuove assunzioni, e sul rilancio dell'Ipa, Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, con il massimo coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni più rappresentative. Continueremo a confrontarci su queste idee per il bene di Roma e per la sicurezza dei suoi cittadini", conclude Gualtieri. (Com)