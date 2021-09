Innovazione: Bria, abbiamo ritardi ma siamo fiduciosi per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui processi di innovazione "purtroppo le classifiche, le misurazioni di impatto non ci collocano troppo bene. Abbiamo vari gap, soprattutto a livello educativo, di creazione di competenze. L’Italia ha un’opportunità, siamo il Paese che riceve più investimenti pubblici per digitalizzare". Lo ha segnalato la presidente del Fondo nazionale innovazione Cassa depositi e prestiti (Cdp), Francesca Bria, premiata con il "Global fellowship" durante il "Luiss global fellowship", a Roma. "C’è molto da fare sulle sfide nuove della connettività che non è solo la banda larga - ha continuato Bria -, ma è anche il 5G, la gestione e l’uso intelligente dei dati, la formazione. Abbiamo un grosso progetto di cloud nazionale. E, poi, colmare il divario di genere, ma anche tra Nord e Sud dell’Italia. Abbiamo dei ritardi che non possiamo nascondere, ma siamo fiduciosi per il futuro". (Rin)