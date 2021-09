Imprese: Bria su startup, Italia inizia a crederci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le startup "credo che il Fondo innovazione Cassa depositi e prestiti stia avendo un ruolo molto importante, abbiamo un miliardo e mezzo di euro di asset under management che vogliamo duplicare almeno nei prossimi anni grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ci sono dei settori che trainano come il fintech dove l’Italia può fare molto, il biotech, il foodtech. E, poi, si sta sviluppando un ecosistema in più settori: nello spazio, dove abbiamo delle eccellenze, e nella robotica". Lo ha segnalato la presidente del Fondo nazionale innovazione Cassa depositi e prestiti (Cdp), Francesca Bria, premiata con il "Global fellowship" durante il "Luiss global fellowship", a Roma. "L'Italia inizia a crederci, ci stiamo mettendo al passo con gli altri Paesi europei. Abbiamo 13.600 start up nel nostro Paese che è un buon numero", ha aggiunto Bria per poi concludere: "Quest'anno sono stati investiti quasi 800 milioni di euro nell'ecosistema delle startup in italia, l'anno precedente erano stati 600". (Rin)