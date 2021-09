Bahrein-Israele: ministro Esteri israeliano Lapid annuncia visita a Manama per fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid, ha annunciato oggi che si recherà in visita in Bahrein alla fine del mese, in quello che è il primo viaggio di un ministro dello Stato ebraico nel Paese del Golfo dopo gli Accordi Abramo firmati a Washington lo scorso 15 settembre 2020. La visita è stata annunciata dallo stesso Lapid durante una videoconferenza a cui hanno preso parte il segretario di Stato Usa, Antony Blinken e i ministri di Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Marocco. “Questo club è aperto a nuovi membri”, ha affermato Lapid in riferimento al gruppo di Paesi che ha avviato la normalizzazione con Israele: Emirati, Bahrein, Marocco e Sudan, annunciando la sua prossima visita a Manama dopo aver visitato lo scorso giugno gli Emirati e ad agosto il Marocco. Durante la videoconferenza, il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita ha definito gli Accordi di Abramo, un "evento storico che vale la pena commemorare", ma ha affermato che il rilancio del processo di pace con i palestinesi è "fondamentale". Il ministro degli Esteri del Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayanim ha affermato che si dovrebbe fare di più per mostrare i vantaggi della cooperazione. "Dobbiamo dimostrare cosa possono significare in pratica pace, interdipendenza e prosperità regionali genuini per la vita quotidiana di tutti i popoli del Medio Oriente", ha dichiarato.(Res)