Ambiente: Mascaretti (Fd'I), auspichiamo nuova giunta verifichi aria che respiriamo in metropolitana

- "È particolarmente grave la negligenza della Giunta per quanto riguarda il monitoraggio dell'aria che respiriamo" dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino "per oltre 10 anni le amministrazioni di sinistra hanno evitato di monitorare la concentrazione delle polveri sottili in metropolitana pur sapendo che PM 10 e PM 2,5 possono raggiungere concentrazioni molto elevate, fino a sette volte le concentrazioni considerate rischiose quando rilevate all'aria aperta". "Dalle rilevazioni effettuate per conto della Procura della Repubblica - prosegue - erano emersi dati che avrebbero richiesto costanti monitoraggi della qualità dell'aria. Invece, ho chiesto agli uffici competenti e mi è stato comunicato che negli ultimi 10 anni non sono stati effettuati dal Comune monitoraggi sulle concentrazioni di polveri sottili e CO2 in metropolitana. "Davvero pazzesco - sottolinea Mascaretti - nei giorni scorsi abbiamo effettuato delle misurazioni con rilevatori portatili e i risultati hanno confermato concentrazioni decisamente maggiori in metropolitana che all'aria aperta. Mi chiedo dunque perché la giunta non abbia mai fatto un monitoraggio per sapere la qualità dell'aria che respirano i lavoratori e milioni di passeggeri in metropolitana." (Com)