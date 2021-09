Usa: attacchi "ransomware", amministrazione Biden prepara stretta contro gli hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta preparando una serie di interventi per rendere più difficile agli hacker l’utilizzo di valuta digitale ottenuta dagli attacchi “ransomware”, ovvero quelli nei quali viene chiesto un risarcimento per lo sblocco dei sistemi informatici colpiti. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui l’intenzione della Casa Bianca è quella di strangolare la principale fonte di sostentamento di una crescente industria criminale che rappresenta anche una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo le fonti, il dipartimento del Tesoro ha intenzione di imporre sanzioni già a partire dalla prossima settimana e di diramare nuove linee guida per le imprese in caso di attacchi. Più avanti dovrebbero essere varate invece nuove regole contro il riciclaggio di danaro e il finanziamento del terrorismo atte a limitare l’uso delle criptovalute come meccanismo di pagamento negli attacchi ransomware e in altre attività illegali. Secondo il “Wall Street Journal”, si tratta del più importante tentativo effettuato finora dall’amministrazione Biden per contrastare una pratica che negli ultimi mesi ha finito col rappresentare una seria minaccia per infrastrutture, istituti bancari e finanche ospedali.(Nys)