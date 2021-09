Iran: ministro Esteri, membri Sco approvano adesione permanente di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha annunciato che il documento di adesione permanente della Repubblica Islamica dell'Iran all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) è stato approvato dai leader degli Stati membri della Sco. “Con piena soddisfazione, il documento di adesione permanente della Repubblica Islamica dell'Iran all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Dushanbe, capitale del Tagikistan, è stato approvato dai leader degli Stati membri della Sco alla presenza del presidente iraniano Seyyed Ebrahim Raisi”, ha dichiarato il ministro in una nota. Amirabdollahian ha sottolineato che l'adesione strategica dell'Iran alla Sco ha un impatto importante sul processo di cooperazione globale tra l'Iran in linea con la politica di vicinato e orientata all'Asia. La 21ma edizione della Sco ha preso il via oggi a Dushanbe, capitale del Tagikistan. La Sco è composta da otto Stati membri permanenti, tra cui India, Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Pakistan, Russia e Uzbekistan. Afghanistan, Bielorussia, e Mongolia sono ancora membri osservatori, mentre Azerbaigian, Armenia, Cambogia, Nepal, Turchia e Sri Lanka sono partner di dialogo.(Res)