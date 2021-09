Violenza donne: Raggi, parole Palombelli sbagliate ma no processi online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole che oggi Barbara Palombelli ha usato parlando di violenza sulle donne sono sbagliate perché alimentano indirettamente quel clima e quella cultura che dobbiamo combattere e superare". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Nulla può giustificare la violenza. È assurdo cercare una ragione nei femminicidi. Non c’è niente di più errato che colpevolizzare la vittima o ricercare una giustificazione nella violenza - aggiunge Raggi -. È una mancanza di rispetto nei confronti di tutte coloro che sono state uccise, di tutte coloro che hanno subìto e subiscono violenze, di tutte coloro che ogni giorno cercano di sfuggire alla brutalità e alla ferocia dei loro carnefici, una mancanza di rispetto nei confronti delle loro famiglie. Questo è un dato di fatto. Quelle parole sono sbagliate. Allo stesso tempo il dissenso nei confronti di una frase sbagliata non può e non deve trasformarsi in odio nei confronti di chi l'ha pronunciata. Si dia la possibilità alle persone, in questo caso alla Palombelli, di chiarirsi. Mi auguro che il suo pensiero sia stato frainteso. Ma non processiamola online - aggiunge Raggi -. I media, soprattutto i social, non possono trasformarsi in una piazza dell'odio, in un luogo dove, in modo indiretto, si istiga proprio alla violenza che si dice di voler condannare.Stop al femminicidio. Nulla può giustificare la violenza", conclude Raggi. (Rer)