I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Costa su Green pass, presto circolare per vaccinati all'estero - Sul green pass "è importante anche l’impegno del governo per riconoscere nei prossimi giorni il Green pass anche ai cittadini che si sono vaccinati all'estero con immunizzanti non autorizzati dall'Ema". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a SkyTg24. "Ieri - ha aggiunto - è stato approvato un emendamento che prevede l'emanazione di una circolare nei prossimi giorni che dia una risposta". (segue) (Rin)