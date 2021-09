I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia: Fassina (Leu), affrontare Ccnl prima di Cigs - È certamente utile la convocazione delle organizzazioni sindacali di Alitalia da parte del ministro Orlando per affrontare il nodo drammatico degli ammortizzatori sociali per migliaia di lavoratrici e lavoratori. Lo afferma il deputato di Leu, Stefano Fassina. "Ma il problema primario - spiega - è il piano industriale di Ita e la violazione della legge nazionale e europea compiuta dal management della newco al 100 per cento dello Stato. Disapplicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le assunzioni in Ita e procedere con un regolamento aziendale unilaterale, determina la violazione dell'Art 203 del decreto Rilancio nel quale è prevista l'estensione del Ccnl a tutte le compagnie aeree operanti in Italia. Acquistare di fatto rami di azienda, come avviene per le attività di aviation vendute da Alitalia ad Ita, implica, in base all'Art 2112 del Codice Civile e sentenze della Corte di Giustizia europea, il trasferimento del relativo personale, l'opposto delle assunzioni arbitrarie, senza rispetto dei criteri di anzianità professionale e di carichi famigliari, previste a partire da Lunedì. Il governo deve incontrare le organizzazioni sindacali, innanzitutto per azzerare le scelte inaccettabili annunciate dai vertici di Ita. Sono 'soluzioni' che vanno oltre il caso Alitalia: sono di portata sistemica e legittimano le imprese private a un ulteriore aggravamento delle condizioni di lavoro", conclude. (segue) (Rin)